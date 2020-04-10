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Больше 180 зараженных за сутки: COVID-19 шагает по Подмосковью

Больше всего в регионе зараженных моложе 45 лет

В Московской области за последние сутки установлено наличие COVID-19 сразу у 12 детей. Общее число инфицированных за день составило 182 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб в пятницу, 10 апреля.

По возрасту большинство достаточно молодые граждане – 77 заболевших от 18 до 45 лет, 56 – от 46 до 64, 37 – от 65 до 80 лет.

Как пишет издание "Подмосковье сегодня", всего COVID-19 обнаружен у 930 жителей области, от инфекции умерли 13 пациентов, еще 69 человек выздоровели.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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