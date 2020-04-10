Корабли делали остановку для пополнения запасов за рубежом

Экипажи российских фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" не пустили на берег в Севастополе, оставив на двухнедельном карантине. Корабли находятся на рейде – исключения не делается ни для кого.

Как пишет Flot.Com со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, в конце марта корабли пополняли запасы в одном из иностранных портов и теоретически кто-то из моряков мог заразиться коронавирусом. По истечении двух недель фрегаты встанут к штатному причалу.

Как сообщалось ранее, в Средиземном море сейчас остается только один фрегат проекта 11356 – "Адмирал Григорович". До этого на карантине побывали экипажи двух подлодок проекта "Антей" на Северном флоте.

Практика карантина моряков практикуется по всем мире на протяжении столетий. Так, очень долгое время всех прибывших на Мальту моряков помещали на небольшом острове. К слову, власти Мальты ввели 14-дневный карантин для всех приезжих и сейчас из-за COVID-19.