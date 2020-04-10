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Аршавин стал курьером из-за коронавируса

Аршавин стал курьером из-за коронавируса
Андрей Аршавин. Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/www.globallookpress.com
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Знаменитый футболист попробовал себя в новой роли

Футбольный клуб "Зенит" организовал бесплатную доставку продуктов для пожилых болельщиков на время карантина. Курьером стал Андрей Аршавин. Бывший капитан сборной России привез еду одному из жителей Санкт-Петербурга.

Ролик появился в "Твиттер" футбольного клуба. На видео Аршавин в маске и перчатках передает бумажные пакеты с продуктами мужчине, который посетовал, что не может обнять футболиста из-за коронавируса.

Снимками с "новой работы" футболист поделился и на своей странице в "Инстаграм". Подписчики Аршавина похвалили звезду за такой поступок, добавив, что и сами хотели бы получить еду от кумира: "Как здорово! Молодец Андрей! Вот радости то людям доставил! Не едой, Своим Появлением!", "Лучший курьер в Санкт-Петербурге", "Красавчик" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

О том, сколько Аршавин будет работать курьером, пока не уточняется.

Правила самоизоляции футболист соблюдал не всегда. "Пятый канал" напоминает, что в первый день карантина Аршавина заметили на прогулке с его новой девушкой.

Ранее бывший игрок "Зенита" оказался в центре скандала, подав в суд на телеведущую Юлию Барановскую, с которой жил в гражданском браке.

Карина СИРАЗОВА

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