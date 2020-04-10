Смертельная инфекция переместилась на африканский континент

Эпидемия COVID-19 за последнюю неделю чуть расслабила смертельные свои клещи в самых проблемных по эпидемиологической обстановке стран Европы – распространение вируса замедлилось в Испании и Италии. Об этом сегодня сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Также повезло немцам и французам, пишет Телеграм-канал RT в пятницу, 10 апреля.

Между тем, глава ВОЗ констатировал ускорение инфекции в ряде других государств. Больше всего рост числа заболевших коронавирусом зафиксировано в сельских регионах Африки.

Ранее об этом же говорила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что вирус не собирается в ближайшее время отступать по всему миру.

"Я так думаю, что впереди у него еще Африканский континент, и еще Азия в большом количестве стран", – рассказала российский специалист.

Что касается Африки, то больше всего сейчас заболевших в ЮАР – чуть за 2 тыс человек, а вот по погибшим лидирует Марокко – 105 инфицированных. Это данные американского Университета Джона Хопкинса.

