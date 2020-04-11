Приняв бесплатные тест-системы на COVID-19, покупать следующую партию Минск отказался

При этом в адрес Москвы вновь посыпались обвинения и ехидные замечания.

В Белоруссии, похоже, недовольны помощью России в борьбе с пандемией коронавируса. Такой вывод можно сделать после заявлений главы МИД Владимира Макея. После того, как белорусы получили 10 тысяч бесплатных тест-систем, сделка по покупке 30 тысяч тестов застопорилась. При этом министр подчеркнул, что уже переданные тесты не особо-то и помогли.

"Мы, конечно, благодарны, но 10 тысяч тестов – это на 2,5 дня работы: у нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов", – заявил он накануне в интервью порталу tut.by.

Макей отметил, что тесты, которые Белоруссия намеревалась приобрести у двух российских компаний, уже не нужны – мол, страна сама производит, да еще и от других государств получает.

"У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран",

– отрезал он.

Прошелся глава белорусского МИД и по решению Кремля закрыть границу на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, он ядовито отметил, что ранее на строительство Белорусской АЭС приехали 15 специалистов из нашей страны, у которых позже выявили новый вирус и задался вопросом, является ли это также "помощью России".

Комментируя ситуацию с коронавирусом в республике, Макей сделал странное признание. Говоря о мерах, которые принимаются, чтобы не заразиться, он вместе с тем отметил, что ему "как-то стыдно надевать маску, когда иду в магазин". После замечания удивленного корреспондента, что от этого ведь зависит здоровье как самого министра, так и окружающих, он пообещал все же надевать ее "с завтрашнего дня".

Отметим, что в Белоруссии и ранее странно отреагировали на гуманитарную помощь из Москвы и припомнили скандал с респираторами.