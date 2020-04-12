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Больше двух тысяч заболевших за сутки: свежая статистика по COVID-19 в России

Больше двух тысяч заболевших за сутки: свежая статистика по COVID-19 в России
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Свыше 20 человек умерло от коронавируса

В России, по последним данным на 12 апреля, зарегистрировано 2186 новых случаев COVID-19. Жертвами коронавируса за последние сутки стали 24 человека. В Москве – 1306 инфицированных. Новые заболевшие появились в 52 регионах страны.

Статистику по коронавирусу онлайн приводит оперштаб по борьбе с распространением инфекции. В России за весь период пандемии заболело 15770 человек – случаи коронавируса были в 82 регионах. Число умерших выросло к 12 апреля до 130 человек. Вылечить медикам удалось 1291 пациента. Пандемия коронавируса затронула в целом 82 российских региона.

Ранее сообщалось о новых жертвах коронавируса в Москве – умерло еще 14 человек. В связи со сложной обстановкой в столице с 13 апреля вводят цифровые пропуска.

Напомним, накануне СМИ публиковали видео с целыми вереницами скорых в столице, которые направлялись в больницы, принимающие пациентов с коронавирусом. Из-за скопления медавтомобилей образовались большие пробки.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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