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Малышева рассказала, может ли коронавирус передаваться через еду

Малышева рассказала, может ли коронавирус передаваться через еду
Елена Малышева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
продолжениеОпаснее COVID-19: доктор Мясников назвал "спутника" коронавируса
Телеведущая раскрыла правила безопасного приема заказанной еды во время пандемии

Ранее некоторые эксперты заявили, что коронавирус может передаваться через продукты.

Елена Малышева рассказала россиянам, стоит ли опасаться еды на вынос в условиях пандемии COVID-19. Из-за вспышки коронавируса рестораны и кафе закрылись, однако доставка работает. По словам медика и ведущей программы "Жить здорово", заказывать блюда на дом и покупать полуфабрикаты в магазине можно, если соблюдать ряд правил.

Знать наверняка, был ли болен повар, готовивший ваш заказ, конечно, нельзя. Однако возможно обезопасить себя, даже если к еде прикасался или чихал на нее зараженный коронавирусом. Об этом Малышева написала в своем Инстаграм, ссылаясь на профессора молекулярной биологии и имуннологии в Лос-Анджелесе Паулу Кэннон. Американский эксперт считает, что безопаснее всего покупать замороженную готовую еду, которую нужно разогревать в микроволновке. Это убьет любые вирусы.

Если же вы боитесь, что коронавирус мог "осесть" на контейнерах, в которые упакована еда, аккуратно переложите блюдо в тарелку и вымойте руки перед тем, как приступить к трапезе.

Ранее Малышева назвала единственный способ защититься от COVID-19.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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