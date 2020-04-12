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Зеленский готов выложить миллион долларов за вакцину от коронавируса

Зеленский готов выложить миллион долларов за вакцину от коронавируса
Фото: Mykola Myakshykov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент Незалежной посулил щедрую награду изобретателю препарата

Из какого фонда выделят эти деньги, неизвестно.

О солидной сумме, которую пообещал Владимир Зеленский разработчику вакцины от коронавируса, рассказал главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, лидер Незалежной велел ему написать всем академикам и посулить награду за создание препарата против COVID-19.

"…если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов",

заявил Ляшко в беседе с изданием "Левый берег".

Отметим, что областей без коронавируса на Украине к этому моменту не осталось. Ляшко сообщил об этом на брифинге в Киеве.

"Зарегистрированные случаи COVID-19 уже есть во всех областях Украины", – цитирует его РИА Новости.

На 12 апреля в Незалежной – 2777 случаев коронавируса. 83 человека за весь период умерли, выздоровели – 89 пациентов. Об этом сообщает Минздрав Украины со ссылкой на Центр общественного здоровья. За последние сутки в стране COVID-19 обнаружили у 266 человек.

Ранее Зеленский заявил, что устал от борьбы с пандемией коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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