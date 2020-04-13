Бывший глава СНБО ждет, когда РФ развалится, как СССР

Россия, как и Советский Союз – это "колосс на глиняных ногах", так как страна унаследовала от СССР генетические болезни саморазрушения. Как считает бывший глава СНБО Александр Турчинов, это и поможет Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель".

По словам Турчинова, Россия не станет освобождать захваченные территории под политико-дипломатическим и санкционным давлением. Стратегические союзники Украины, по мнению Турчинова, боятся военного конфликта с милитаризированной Россией, поэтому постоянно ищут компромиссы. А на противоречиях Москва "удачно играет", раскачивая единство стран Европы.

При этом, в рамках стратегии Кремля не существует сильной и независимой Украины, поэтому политика Москвы за шесть лет особо не изменилась.

Ранее Турчинов рассказал, что спас Украину от полной оккупации, когда позвонил в Кремль и сказал, что отдал приказ военным в Крыму стрелять на поражение. Россия в этот момент якобы планировала напасть на Украину с севера.