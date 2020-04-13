Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Турчинов назвал Россию колоссом на глиняных ногах

Турчинов назвал Россию колоссом на глиняных ногах
Александр Турчинов.. Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеПожар добрался до ядерных отходов Чернобыля
Бывший глава СНБО ждет, когда РФ развалится, как СССР

Россия, как и Советский Союз – это "колосс на глиняных ногах", так как страна унаследовала от СССР генетические болезни саморазрушения. Как считает бывший глава СНБО Александр Турчинов, это и поможет Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель". 

По словам Турчинова, Россия не станет освобождать захваченные территории под политико-дипломатическим и санкционным давлением. Стратегические союзники Украины, по мнению Турчинова, боятся военного конфликта с милитаризированной Россией, поэтому постоянно ищут компромиссы. А на противоречиях Москва "удачно играет", раскачивая единство стран Европы.

При этом, в рамках стратегии Кремля не существует сильной и независимой Украины, поэтому политика Москвы за шесть лет особо не изменилась.

Ранее Турчинов рассказал, что спас Украину от полной оккупации, когда позвонил в Кремль и сказал, что отдал приказ военным в Крыму стрелять на поражение. Россия в этот момент якобы планировала напасть на Украину с севера.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
а кто такой этот одутловатый мешок
так важно россии каждый писк читать со свинофермы
1
новости партнеров

Коронавирус в России: главное

Последние новости о коронавирусе в нашей стране

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

822 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей