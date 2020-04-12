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В ВОЗ назвали причину роста заражений в Москве: главное о COVID-19 на вечер 12 апреля

В ВОЗ назвали причину роста заражений в Москве: главное о COVID-19 на вечер 12 апреля
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Представитель организации назвала виновниками самих россиян

По мнению Мелиты Вуйнович, число случаев инфицирования в столице выросло из-за расслабленности жителей. Представитель ВОЗ в России отметила, что статистика по коронавирусу, которая ранее была не такой тревожной, и хорошая погода, дали россиянам ложный повод подумать, что их пандемия не касается и можно нарушить карантин.

"Москва имела хорошее снижение ... За четыре недели средний прирост прирост был 20-22% – очень медленный", – сказала она в эфире передачи "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым.

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом также может быть обусловлен и другим фактором. Вероятно, ряд больных несвоевременно обратился к врачу.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в столице введен с 29 марта. Накануне власти Москвы приняли решение усилить меры безопасности – с понедельника, 13 апреля, в городе начнет действовать режим пропусков. Подробнее о том, кому они понадобятся и как получить цифровой пропуск в Москве – в нашем материале.

Судя по сообщениям оперштаба, часть жителей города не воспринимает всерьез карантин. Так, по последним данным, 10 апреля, в пятницу, в Москве свои дома более чем на шесть часов покидали 3,5 миллиона человек. Беспечно ведут себя не только здоровые россияне, но и те, у кого подтвержден коронавирус. Так, за прошедшие сутки в столице оштрафовали четверых нарушителей. Теперь им предстоит лечение не в домашних условиях, а в обсервационных центрах. Всего за период с момента ужесточения правил безопасности на фоне пандемии было уже 30 таких случаев.

Режим самоизоляции чаще всего нарушают подростки, молодежь и россияне среднего возраста. Самые ответственные – пенсионеры. Об этом РИА Новости рассказалначальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Жители Москвы старше 65 лет свои дома практически не покидают.

По последней информации, в столице больше, чем вдвое по сравнению с прошлой неделей выросло число пациентов с пневмонией. Такую статистику приводит оперштаб. Больницы и скорые работают на пределе из-за увеличения количества тяжелых больных.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в России зарегистрировали 2186 новых случаев коронавируса и 24 смерти от COVID-19. За весь период в стране болезнь была подтверждена у 15 770 человек. Скончались 130 пациентов.

Число зараженных по всему миру приближается к двум миллионам. По сведениям американского Института Хопкинса, на 12 апреля 2020 года известно о 1 792 899 больных. Умерло от коронавируса 110 042 человек. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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