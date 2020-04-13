Мошенники торгуют поддельными пропусками и лекарствами

Переменами жизни россиян, возникшими из-за пандемии коронавируса, активно пользуются злоумышленники. В частности, после того, как многих офисных работников отправили на удаленку, в Сети появилось более 1,7 мошеннических доменов с упоминанием в названии сервиса видеосвязи Zoom. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Весьма часто людей обманывают по телефону, сообщая им якобы о назначенной денежной компенсации за карантин. Цель мошенников – получить данные о банковских картах и другую персональную информацию, передает РИА "Новости" слова Кузнецова.

Гражданам также звонят с предупреждением, что якобы их родственник/сосед/коллега был в контакте с больным коронавирусом и сейчас к нему тоже едут специалисты брать анализ. Дальше ситуация может развиваться по-разному: или анализ окажется платным, или квартиру обворуют. Последняя "придумка" обманщиков: – предложение оформить пропуск, позволяющий беспрепятственно передвигаться в период самоизоляции. Важно о каждом таком случае незамедлительно сообщать в полицию.

Ранее в МВД РФ рассказали о мошенниках, которые торгуют фальшивыми экспресс-тестами на коронавирус или препаратами от него. Так, на прошлой неделе в Москве были задержаны преступники, продававшие лжетесты через интернет.