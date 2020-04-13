В ближайшие дни начнутся клинические испытания

Михаил Мурашко сообщил россиянам хорошую новость.

По словам главы Минздрава, в России разработан препарат от коронавируса. Его клинические испытания начнутся уже через 10-12 дней, заявил он во время совещания по COVID-19.

"Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний", – отметил Мурашко (цитата по РИА Новости).



Ранее президент Владимир Путин вызвал чиновников на совещание по ситуации с коронавирусом. Российский лидер отметил, что ситуация меняется не в лучшую сторону. При этом пик заболеваемости еще не пройден даже в Москве, где наиболее сложная ситуация. Напомним, на фоне пандемии и роста числа заболевших власти столицы ужесточили меры безопасности. С понедельника, 13 апреля, начинает работать система пропусков.