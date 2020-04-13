Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Глава Минздрава: в России создан препарат от коронавируса

Глава Минздрава: в России создан препарат от коронавируса
Фото:XinHua/www.globallookpress.com
продолжениеКак обезопасить себя на прогулке с собакой во время пандемии: советы микробиолога
В ближайшие дни начнутся клинические испытания

Михаил Мурашко сообщил россиянам хорошую новость.

По словам главы Минздрава, в России разработан препарат от коронавируса. Его клинические испытания начнутся уже через 10-12 дней, заявил он во время совещания по COVID-19. 

"Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний", – отметил Мурашко (цитата по РИА Новости).

Ранее президент Владимир Путин вызвал чиновников на совещание по ситуации с коронавирусом. Российский лидер отметил, что ситуация меняется не в лучшую сторону. При этом пик заболеваемости еще не пройден даже в Москве, где наиболее сложная ситуация. Напомним, на фоне пандемии и роста числа заболевших власти столицы ужесточили меры безопасности. С понедельника, 13 апреля, начинает работать система пропусков.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Коронавирус в России: главное

Последние новости о коронавирусе в нашей стране

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

822 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей