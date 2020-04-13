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Во Франции продлили режим самоизоляции из-за пандемии

Об этом объявил Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон решил продлить режим самоизоляции для населения до 11 мая. Эта мера связана с отсутствием контроля над эпидемией коронавируса. 

Президент страны сообщил, что у него появилась надежда на благоприятный исход, но на данный момент COVID-19 продолжает распространяться. Макрон обратился к жителям Франции по телевидению, передает France Info. 

Ранее власти страны направили 100 тысяч полицейских для контроля соблюдения тотального карантина. С 15 марта во Франции не работают рестораны, клубы, библиотеки и другие общественные места.

Как рассказало "Утро", Европа может остаться закрытой до осени.
Алина ПОПЛАВСКАЯ

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