О ситуации с COVID-19 рассказали в Роспотребнадзоре

Глава федеральной службы Анна Попова сообщила, что 30% россиян, зараженных вирусом из Китая, переносят его бессимптомно. Специалист отметила, что суточный прирост инфицированных составляет около 17-19%.

В Роспотребнадзоре также заявили, что результаты двух недель самоизоляции проявятся в ближайшее время, передает ТАСС.

К утру 14 апреля в России зарегистрированы 2774 новых случая заражения COVID-19. За весь период пандемии в 82 регионах России коронавирусом заболели 210102 человек и скончались 170.

Ранее "Утро" рассказало, что Владимир Путин заговорил о необходимости экстраординарных мер в борьбе с коронавирусом.

