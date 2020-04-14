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У трети подхвативших коронавирус россиян нет симптомов

О ситуации с COVID-19 рассказали в Роспотребнадзоре

Глава федеральной службы Анна Попова сообщила, что 30% россиян, зараженных вирусом из Китая, переносят его бессимптомно. Специалист отметила, что суточный прирост инфицированных составляет около 17-19%. 

В Роспотребнадзоре также заявили, что результаты двух недель самоизоляции проявятся в ближайшее время, передает ТАСС. 

К утру 14 апреля в России зарегистрированы 2774 новых случая заражения COVID-19. За весь период пандемии в 82 регионах России коронавирусом заболели 210102 человек и скончались 170.

Ранее "Утро" рассказало, что Владимир Путин заговорил о необходимости экстраординарных мер в борьбе с коронавирусом.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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