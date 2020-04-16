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Москвичи заплатят штрафов на 50 миллионов

Денежное наказание не останавливает горожан, они продолжают гулять

Москвичам оказалось трудно соблюдать карантин. Власти активно просили посидеть дома, а если надо выйти, то хотя бы получить пропуск. Однако простые уговоры не помогли, в ход пошли денежные штрафы. В итоге меньше чем за неделю горожане "нагуляли" на 50 миллионов рублей. 

Подсчет долгов столичных жителей произведен, начиная с прошлых выходных. Несмотря на штрафные санкции, москвичи продолжают гулять. Власти, в свою очередь, заявляют, что ситуация в соблюдением карантина в городе не улучшается. 

Евгений Данчиков, начальник главного контрольного управления столицы, объяснил в эфире телеканала "Россия 24", что москвичи продолжают активно игнорировать просьбы властей о самоизоляции. 

Ранее "Утро.ру" писало, что количество заболевших коронавирусом в России обеспокоило ВОЗ.


Полина ЛЕДОВСКИХ

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