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СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами

СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
продолжениеПик по COVID-19 приближается: правила безопасности от МЧС
В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой

В Санкт-Петербурге ужесточат правила самоизоляции – город готовят к пропускному режиму по примеру столицы. Такое решение власти приняли из-за того, что жители не соблюдают рекомендации по сдерживанию коронавируса. Однако пока об этом сообщают лишь СМИ.

Систему пропусков готовят уже к следующей неделе, рассказал близкий к оперативному штабу по борьбе с COVID-19 источник. По его словам, на совещании в правительстве Петербурга, которое возглавлял руководитель администрации Валерий Пикалев, в первую очередь следить будут за общественным транспортом.

Воспользоваться метро будет невозможно без предварительного внесения проездного в базу данных, пишет "Фонтанка". Таким образом власти надеются избежать очередей в подземке, которые образовались в Москве в первый день.

Для поездок на автомобиле также понадобится цифровой пропуск. При этом власти города планируют внедрить собственную платформу по их оформлению.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил: "Если количество больных продолжит расти, пропускная система неизбежна". Решение власти города примут в течение ближайших трех дней.

Ранее из-за введения пропускного режима в Москве перекрыли границы города. Оцепили блокпостами и Подмосковье.

Карина СИРАЗОВА

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