СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами
В Санкт-Петербурге ужесточат правила самоизоляции – город готовят к пропускному режиму по примеру столицы. Такое решение власти приняли из-за того, что жители не соблюдают рекомендации по сдерживанию коронавируса. Однако пока об этом сообщают лишь СМИ.
Систему пропусков готовят уже к следующей неделе, рассказал близкий к оперативному штабу по борьбе с COVID-19 источник. По его словам, на совещании в правительстве Петербурга, которое возглавлял руководитель администрации Валерий Пикалев, в первую очередь следить будут за общественным транспортом.
Воспользоваться метро будет невозможно без предварительного внесения проездного в базу данных, пишет "Фонтанка". Таким образом власти надеются избежать очередей в подземке, которые образовались в Москве в первый день.
Для поездок на автомобиле также понадобится цифровой пропуск. При этом власти города планируют внедрить собственную платформу по их оформлению.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил: "Если количество больных продолжит расти, пропускная система неизбежна". Решение власти города примут в течение ближайших трех дней.
Ранее из-за введения пропускного режима в Москве перекрыли границы города. Оцепили блокпостами и Подмосковье.
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