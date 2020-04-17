В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой

В Санкт-Петербурге ужесточат правила самоизоляции – город готовят к пропускному режиму по примеру столицы. Такое решение власти приняли из-за того, что жители не соблюдают рекомендации по сдерживанию коронавируса. Однако пока об этом сообщают лишь СМИ.

Систему пропусков готовят уже к следующей неделе, рассказал близкий к оперативному штабу по борьбе с COVID-19 источник. По его словам, на совещании в правительстве Петербурга, которое возглавлял руководитель администрации Валерий Пикалев, в первую очередь следить будут за общественным транспортом.

Воспользоваться метро будет невозможно без предварительного внесения проездного в базу данных, пишет "Фонтанка". Таким образом власти надеются избежать очередей в подземке, которые образовались в Москве в первый день.

Для поездок на автомобиле также понадобится цифровой пропуск. При этом власти города планируют внедрить собственную платформу по их оформлению.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил: "Если количество больных продолжит расти, пропускная система неизбежна". Решение власти города примут в течение ближайших трех дней.

Ранее из-за введения пропускного режима в Москве перекрыли границы города. Оцепили блокпостами и Подмосковье.