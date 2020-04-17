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В столице могут ужесточить режим самоизоляции

Все будет зависеть от поведения москвичей

Большинство жителей столицы соблюдает режим самоизоляции. Это видно из показателей индексов. Однако правила карантина могут ужесточить. Все будет зависеть от дальнейшего поведения горожан. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". 

Напомним, что режим самоизоляции будет действовать до 30 апреля в столице, Подмосковье и большинстве регионов страны. 

С 15 апреля москвичи и жители близлежащих территорий должны соблюдать карантин. Покидать дома можно только в крайнем случае. Для того, чтобы без проблем дойти до магазина или аптеки, важно взять с собой паспорт. 

Ранее "Утро.ру" писало о ситуации с коронавирусом в России. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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