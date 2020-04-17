Все будет зависеть от поведения москвичей

Большинство жителей столицы соблюдает режим самоизоляции. Это видно из показателей индексов. Однако правила карантина могут ужесточить. Все будет зависеть от дальнейшего поведения горожан. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, что режим самоизоляции будет действовать до 30 апреля в столице, Подмосковье и большинстве регионов страны.

С 15 апреля москвичи и жители близлежащих территорий должны соблюдать карантин. Покидать дома можно только в крайнем случае. Для того, чтобы без проблем дойти до магазина или аптеки, важно взять с собой паспорт.

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