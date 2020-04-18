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В Минздраве оценили эффективность китайского препарата против коронавируса

В Минздраве оценили эффективность китайского препарата против коронавируса
Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ранее его применение одобрило российское правительство

В ведомстве заявили, что гидроксихлорохин безопасен. Китайский препарат по эффективности не отличается от зарегистрированных раньше в России аналогов. Никаких препятствий в его использовании при лечении коронавируса в Минздраве не видят.

Напомним, ранее российское правительство разрешило Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Минздрава применять этот препарат, а также передавать его другим медорганизациям. Китайское лекарство от COVID-19 В России не зарегистрировано, отмечает ТАСС.

Ранее глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что в нашей стране разработан препарат от коронавируса. Планируется, что клинические испытания начнутся в ближайшее время.

Напомним, 13 апреля президент РФ Владимир Путин вызвал чиновниковна совещание, где отметил, что пик эпидемии еще не пройден, а ситуация с распространением коронавируса меняется не в лучшую сторону. Глава государства назвал территории с повышенными рисками, среди которых оказались Москва и города-миллионники.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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