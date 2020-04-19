Все больше зараженных: почему не работает карантин в России
В России за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 6060 человек. В результате сейчас в стране 42 853 пациентов с подтвержденным COVID-19. Многие задаются вопросом, почему цифра продолжает расти, если большинство людей сидит на карантине. Редакция "Утро.ру" собрала мнения экспертов.
В Москве увеличивается число зараженных, потому что они подхватили болезнь еще до введения режима домашней самоизоляции. Такое мнение высказал директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. По его словам, инкубационный период COVID-19 составляет две недели.
"Поэтому пока начинают выявляться те пациенты, которые заболели еще до изоляции".
Также он говорил о том, что соблюдать карантин крайне необходимо, чтобы затормозить распространение эпидемии. Петриков считает, что люди не до конца понимают, с чем столкнулся мир, передает РИА "Новости".
Профессор Галина Кожевникова, завкафедрой инфекционных болезней РУДН поведала "АиФ", что дело также в том, что растет число обследованных людей. Тесты делают не только тем, у кого есть симптомы, но и людям просто контактировавшими с зараженными. Статистику, по ее словам, пополняют и те, кто вернулся недавно из-за границы.
"Никакой резкой вспышки нет, все вполне закономерно. Поэтому паниковать не нужно".
При этом доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов отмечал в разговоре с "Известиями" о том, что динамику нужно анализировать не в сравнении с другими странами, а в пересчете на численность населения. По словам главного врача центра "Лидер-медицина" Евгения Тимаков, сценарий развития в России не выглядит угрожающим на фоне всего мира. Он подчеркнул, что ситуация стабильна, несмотря на прирост выявленных случаев.
"Инфекция все равно пришла бы в нашу страну, ну не в марте, так в мае. Этой участи мы не смогли бы избежать".
Врач-психиатр Борис Менделевич в колонке для "Реального времени" тоже рассказывал, что домашний карантин в России необходим, чтобы сгладить пик заболеваемости коронавирусом, который до сих пор до конца не изучили ученые. Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович говорила, что в России пик эпидемии еще не пройден.
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