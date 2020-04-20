На Украине отказались выполнять требования Киева по борьбе с коронавирусом
В регионах Незалежной не выполняют распоряжения Киева по поводу коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в понедельник, 20 апреля. По его словам, некоторые области Украины не подают сведения о развитии эпидемии в центр. В частности, проигнорировали отчет власти Винницкой, Луганской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областей.
"Это недопустимо. Я уже дал распоряжение главному санитарному врачу Виктору Ляшко, чтобы в этой ситуации разобрались", - возмутился министр. Видео брифинга выложено на странице ведомства в "Фейсбук".
По официальным данным, на Украине зафиксировано 5710 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За последние сутки было проведено около 2 тыс. тестов, 261 анализ дал положительный результат. Госпитализированы 68 больных. При этом накануне Степанов сообщил, что более 1000 медиков на Украине заразились коронавирусом. По мнению ряда экспертов, власти Незалежной действуют бессистемно, пытаясь противостоять эпидемии, поэтому результат может быть плачевным.
В России на 20 апреля известно о более 47 тыс. случаев инфицирования COVID-19, из них 4267 только за последние сутки.
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