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Путин говорит с экспертами о коронавирусе. LIVE

Путин говорит с экспертами о коронавирусе. LIVE
Владимир Путин. Фото:kremlin.ru/
Президент рассказал, как проходит работа по уничтожению китайского вируса в стране, и выслушал мнения специалистов и чиновников

Владимир Путин обсуждает с экспертами проблемы борьбы с распространением COVID-19. "Утро.ру" публикует подборку основных тезисов со встречи.

1. Темпы роста зараженных китайской инфекцией в России могут возрасти в ближайшие две - три недели. С таким заявлением выступила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. 

2. Регионы отстают от Москвы по темпам распространения. Пока меньше всего зараженных в Кемеровской области. Средний возраст заболевших – 47.9 года у женщин и 44.7 – у мужчин. 

3. В настоящий момент средний показатель заражения по стране – 32,1 человека на 100 тысяч. 

4. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что в столице удалось за 2 недели наладить работу с зараженными.

5. Под наблюдением властей находятся болеющие ОРВИ. Их в городе около 50 тысяч. Карантинные меры будут действовать на территории мегаполиса до 1 мая. 

6. Президент отметил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и призвал сделать все, чтобы максимально сократить время прохождения "плато", когда фиксируется наибольшее число зараженных.

Ранее "Утро.ру" предоставило свежую статистику по зараженным COVID-19 в России. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

александр тютюнников
Ответить
с какого перепугу вирус китайский.Он мировой и впервые обнаружен в Китае но не китайский.Ты полина таких заявлений не делай лживых.
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