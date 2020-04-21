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В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
Больным ОРВИ придется соблюдать самоизоляцию, как зараженным COVID-19

Москвичам с простудой, но без диагноза "коронавирус", с 22 апреля нельзя будет свободно передвигаться так же, как и тем, у кого китайская инфекция подтвердилась. Граждан с ОРВИ будут отслеживать с помощью геолокации. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина. 

Согласно документу, люди, которые проживают с больными ОРВИ, могут выносить мусор и ходить в магазин за продуктами. Однако пользоваться транспортом им можно только для того, чтобы попасть в медицинское учреждение. 

Ранее Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 1 мая. С 22 апреля ездить на общественном транспорте в Москве можно будет лишь по картам "Тройка" и "Стрелка", а также по социальной карте жителя столицы или Московской области, напоминает телеканал "360".

По последним данным, в Москве за сутки коронавирус нашли у 3083 человек. Всего в столице COVID-19 подтвердили у 29433 человек.

Полина ИВАНОВА

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