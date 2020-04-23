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Без симптомов: как распознать коронавирус

Без симптомов: как распознать коронавирус
Фото: Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Инфекция может протекать незаметно

Около половины зараженных COVID-19 переносят болезнь без каких-либо внешних признаков. Иммунолог Владимир Болибок рассказал, можно ли распознать коронавирус, который протекает без симптомов.

Инаппарантное, или бессимптомное течение заболевания проходит вообще без каких-либо признаков, пояснил врач. Именно поэтому в таком случае болезнь выявить самостоятельно невозможно.

Это происходит благодаря сильному иммунитету, рассказал Болибок сайту "Комсомольская правда". Организм вырабатывает белки и антитела, но при этом человек не испытывает никакого дискомфорта. А вот если появляются хоть какие-то признаки болезни, то можно говорить о ее легкой форме, пояснил врач.

По его словам, к коронавирусу, как и к любой другой болезни, может быть иммунитет. И если он на высоком уровне, то человек не заразится даже незнакомой инфекцией. Силу своего иммунитета можно приблизительно определить по количеству заболеваний ОРВИ в течение сезона. Чем чаще человек заражается, тем он слабее, заключил иммунолог.

Тем временем, ситуация с коронавирусом в России все еще остается напряженной. Пока неизвестно, когда режим самоизоляции будет отменен, так как Россия, по мнению Кремля, еще не вышла на плато.

Карина СИРАЗОВА

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