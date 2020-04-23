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Москва не вышла на плато по коронавирусу

Количество зараженных в городе продолжает расти

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением о том, что столица не прошла и половины пути в борьбе с COVID-19. Количество зараженных, пусть и постепенно, продолжает расти. 

Градоначальник заверил, что принятые меры помогают контролировать ситуацию. Режим карантина спасет от европейского сценария. 

"Эпидемия в Москве и Нью-Йорке началась в одно время, но ситуация у нас гораздо лучше", – отметил мэр.

Тем не менее, город еще не вышел на плато по устранению инфекции. Бороться с коронавирусом предстоит еще как минимум несколько недель, уточняет "ФедералПресс"

Ранее уточнялось, что Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему во всей России. Она, по словам чиновника, поможет контролировать количество людей, покидающих дома, и таким образом бороться с пандемией. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по зараженным COVID-19 в России. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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