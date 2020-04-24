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Иностранцам разрешили въезд в Чехию: страна уже открыла границы

Иностранцам разрешили въезд в Чехию: страна уже открыла границы
Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de|www.globallookpress.com
Первой решительный шаг из изоляции сделала Прага

С 24 апреля граждане Чехии могут выезжать за рубеж. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Войтех. Он предупредил, что после возвращения из-за границы человеку придется провести две недели на карантине либо предоставить справку, что у него нет COVID-19, однако препятствий для любителей путешествий больше не существует. Въезд в страну иностранцев также разрешен.

Чехия стала первой страной Евросоюза, отменившей столь серьезное ограничение, введенное из-за распространения коронавируса, отмечает Prague morning. Помимо выезда за границу, власти Чехии возобновили свободное перемещение внутри страны. С 27 апреля откроются торговые центры, фитнес-залы, парикмахерские, в вузы вернутся студенты, сообщает "Свободная пресса". Единственное правило – соблюдать дистанцию и не собираться группами более 10 человек. Режим ЧС действовал в Чехии с 12 марта, напоминает "Пятый канал" За это время коронавирусом там заразились около 7 тысяч человек, более 200 инфицированных скончались.

Ранее Еврокомиссия выпустила рекомендации по отмене ограничений из-за пандемии в Евросоюзе. Открытие границ значится в конце списка.

Николай ВИКТОРОВ

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