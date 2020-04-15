Странам ЕС дали рекомендации по отмене карантина

Европейские страны должны скоординировано бороться с пандемией коронавируса. В противном случае неизбежны политические разногласия внутри Евросоюза. Об этом лидеров ЕС предупредили в Еврокомиссии.

Сейчас в некоторых странах Европы уже начали смягчать режим карантина, несмотря на то, что в соседних эпидемия на спад еще не идет. В связи с этим ЕК разработала рекомендации для стран ЕС, в которых, в частности, говорится, что о намерении отменить карантин государство должно предупреждать остальных заблаговременно, пишет ТАСС.

В рекомендациях ЕК также указывается, что целесообразнее сначала разрешить учащимся посещать образовательные учреждения, потом открывать магазины, затем рестораны. На каждый этап должен отводиться минимум месяц, чтобы вовремя заметить возможные негативные последствия. И лишь в конце, если эпидемиологическая обстановка позволит, можно разрешать проведение публичных мероприятий, считают в ЕК.

Брюссель не может заставить членов ЕС соблюдать внутренние ограничения для борьбы с коронавирусом, вводить и отменять меры ограничения могут только национальные правительства. Однако открытие внешних границ ЕС возможно только со всеобщего одобрения. Когда это произойдет, в ЕК прогнозировать затрудняются. Отмечается лишь, что сначала постепенно будут снимать запреты на пересечения жителями ЕС внутренних границ и только потом на территорию Евросоюза и Шенгенской зоны пустят иностранцев.

Накануне послабление карантинных мер ввели в Италии и Испании. В то же время во Франции строгую изоляцию продлили до 12 мая.

В России режим нерабочих дней для максимального дистанцирования граждан введен до 30 апреля. По мнению экспертов, это помогло избежать бурного развития эпидемии. О ситуации с коронавирусом в России читайте в подборке "Утро.ру".