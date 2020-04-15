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России удалось избежать сильной эпидемии COVID-19

России удалось избежать сильной эпидемии COVID-19
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Количество заболевших будет увеличиваться, но не с катастрофической скоростью

Масштабного распространения COVID-19 в России удалось избежать. Об этом заявил глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов.

"Бурного развития, которого все боялись, его нет", – сказал ученый в интервью "Интерфаксу-Сибирь". По его мнению, даже в Москве, где заболевших в разы больше, чем в остальных регионах России, ситуация намного лучше, чем в других мегаполисах мира.

В то же время, Шестопалов полагает, что нынешняя динамика распространения заболевания в России пока сохранится, причем большая часть больных перенесут его в легкой и даже бессимптомной форме. Например, немецкие врачи утверждают, что на 10 тысяч пациентов с клиническим проявлением коронавируса приходится 1 миллион человек, которые даже не заметили, что заразились. Однако сами они являются источниками коронавируса и опасны для окружающих. Поэтому главное – создать эффективные тест-системы на выявление COVID-19. Сейчас в РФ ждут аналогичные тесты, разработанные в Китае и США, чтобы сравнить их российскими.

Ранее сообщалось, что треть сданных анализов на коронавирус показывают ложноотрицательный результат, поэтому при признаках пневмонии врачам рекомендовано ставить окончательный диагноз только после компьютерной томографии легких.

За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в России выросло почти на 3,4 тысячи человек, 28 больных скончались. Последние данные о коронавирусе в России – в подборке "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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