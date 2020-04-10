Правильность тестов на коронавирус подвергли сомнению
Инфицированных коронавирусом в России может быть значительно больше, чем подтверждается тестами. Об этом предупредил руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипунов. В документе, направленном в московские медицинские учреждения, говорится о большом числе выявленных случаев, когда тесты на COVID-19 давали ложноотрицательный результат.
Иными словами, в зоне риска остаются все пациенты с симптомами респираторной инфекции. До сих пор их проверяли на коронавирус и оставляли дома, если диагноз не подтверждался. А потом у некоторых из них в короткие сроки развивались тяжелые осложнения.
"По наблюдениям московских стационаров, развитие осложнений может происходить стремительно, иногда в течение нескольких часов, чаще на третьи – пятые сутки от начала заболевания", – приводит "Коммерсант" выдержку из документа.
В связи с этим Депздрав Москвы рекомендует медикам не опираться только на анализ мазка на коронавирус, а при появлении симптомов пневмонии обязательно отправлять пациента на компьютерную томографию легких. Только комплексное исследование дает возможность поставить правильный диагноз и исключить риск резкого ухудшения здоровья человека.
Ранее медики уже говорили, что без КТ и клинического анализа крови нельзя утверждать, что у больного не коронавирус, даже если тест дал отрицательный результат, поскольку примерно 30% тестов не показывают реальной картины заболевания.
В пятницу, 10 апреля, заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что столичные стационары и станции скорой помощи работают на пределе возможностей из-за резкого увеличения количества тяжелых больных с пневмонией. Сам градоначальник Сергей Собянин предупредил, что пик эпидемии еще не достигнут.
По официальным данным, сейчас в России подтверждено около 12 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них свыше 7,8 тыс. – в Москве.
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