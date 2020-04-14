В Европе начинают отменять карантинные меры
Итальянцы ликуют. Во вторник, 14 апреля, после длительного перерыва в стране открылись непродуктовые магазины. Смягчение строгого режима карантина стало возможно после того, как эпидемия пошла на спад. В некоторых других странах ЕС ограничительные меры также начали отменять.
Режим социальной изоляции введен в Италии до 3 мая, поэтому заводы и большинство компаний остаются закрытыми. Однако с 14 апреля жители почти всей страны могут совершать покупки не только онлайн: двери распахнули книжные, магазины канцтоваров и детской одежды, сообщает ВВС. Впрочем, послабления не коснутся региона Ломбардия, наиболее пострадавшего от эпидемии. Зато в Венето местные власти разрешили гражданам отходить от дома не на 100, а на 200 метров. Однако требование держаться на расстоянии 2 м от других людей на улице и в магазине остается в силе.
Решение открыть с 14 апреля строительные и садоводческие магазины, а также мелкие торговые точки приняли власти Австрии. Если ситуация не ухудшится, то с 1 мая там откроют вообще все магазины, включая торговые центры, и парикмахерские, передает РИА "Новости".
В Дании уже работают школы, частично сняты ограничения на передвижение людей. В Испании 13 апреля снова заработали заводы и стройки. Исключением стала только Каталония, где сохраняется режим строгого карантина. Вероятно, скоро нормализуется жизнь и в Германии: канцлер Ангела Меркель проводит консультации с медиками о последствиях смягчения карантинных мер.
Однако в некоторых европейских странах ситуация с коронавирусом по-прежнему напряженная, поэтому там даже не начинают говорить об отмене режима самоизоляции. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры ограничения до 11 мая. Он, кстати, сообщил, что внешние границы ЕС останутся закрытыми для иностранцев как минимум до середины июля 2020 года.
В России нерабочим объявлен период до 30 апреля. Количество заболевших пока увеличивается с каждым днем. Последние новости о ситуации с коронавирусом в РФ читайте в подборке "Утро.ру".
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