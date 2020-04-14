СМИ: американскую медицину уничтожил Кремль
В жутких последствиях эпидемии COVID-19 в Соединенных Штатах виновата Россия и лично президент Владимир Путин. К таким выводам пришли в The New York Times.
Пока сенаторы инициируют расследование в отношении Китая - не было ли у него, дескать, умысла начать бактериологическую войну с помощью коронавируса, журналисты тоже не сидят сложа руки. Американское издание NYT изучило "десятки интервью, научных статей, новостных репортажей и официальных документов, твитов и телешоу" и выяснило, что на протяжении многих лет Кремль и подвластные ему СМИ "распространяют дезинформацию по вопросам американского здравоохранения".
В статье утверждается, что Москва обвиняла ученых США в том, что они запустили в мир Эболу и атипичный грипп, что разрабатываемые ими вакцины неэффективны, лекарства опасны. В итоге вера американцев в собственную систему здравоохранения оказалась подорвана, как и доверие граждан других стран к Вашингтону.
Сейчас же по указке Москвы якобы созданы тысячи твиттер-аккаунтов, которые сеют панику в Штатах в связи с пандемией коронавируса. "Это опасно, поскольку дает возможность России влиять на политические процессы в США", – цитирует издание мнений своих экспертов.
Ранее президент США Дональд Трамп признал, что ситуация с распространением коронавируса в стране крайне опасна: уровень смертности от COVID-19 среди американцев оказался выше, чем в Европе и Китае.
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