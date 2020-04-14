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Назван примерный срок возобновления полетов за рубеж

Назван примерный срок возобновления полетов за рубеж
Фото: pixabay.com
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На ближайшие месяцы о путешествиях придется забыть

Слетать за границу удастся не раньше осени 2020 года. Так считает ирландский эксперт по туризму Эоган Кори. Возобновление авиарейсов по популярным маршрутам он связывает с восстановлением туристической сферы в целом: как только спадет угроза COVID-19 и курорты будут готовы принимать гостей, восстановится и авиасообщение.

"Я надеюсь снова оказаться в самолете в сентябре, но складывается впечатление, что это произойдет лишь весной следующего года", – приводит мнение Корри портал RSVP.

При этом в России полагают, что уже в июле-августе можно будет путешествовать по стране. Затем откроются и зарубежные туристические направления. "В 2021 году, скорее всего, можно будет ездить по миру так же, как и до пандемии", – приводит "Вестник АТОР" слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров РФ  Майи Ломидзе. 

Ломидзе подтвердила, что туристические компании РФ сейчас не возвращают клиентам деньги за оплаченные поездки, которые сорвались из-за коронавируса, и предложила россиянам переносить туры на другое время.

Ранее туроператоры предупредили, что не смогут оформить возврат средств всем желающим. 

Николай ВИКТОРОВ

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