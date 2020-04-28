Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Ученые назвали самую уязвимую для COVID-19 группу крови

Ученые назвали самую уязвимую для COVID-19 группу крови
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
Соответствующее исследование провели специалисты из КНР

Риск заражения коронавирусом повышается у людей со второй группой крови. Об этом заявил заслуженный врач России Владимир Круглый.

Он рассказал о проведенном китайскими учеными исследовании, согласно которому люди со второй группой крови больше подвержены риску подхватить болезнь. Специалисты заметили, что представители этой категории заражались инфекцией чаще и переносили ее тяжелее, пишет АГН "Москва".

Круглый также добавил, что у 40% умерших от коронавируса была вторая группа крови, передает "Вечерняя Москва".

По данным "Царьград", эти выводы основаны лишь на статистике из Китая. О ситуации в других странах информации пока нет.

Число больных коронавирусом в мире уже превысило 3 миллиона, напоминает URA.RU. По последним данным, в России диагноз подтвердился у 87336 человек, однако эксперты считают, что скоро ситуация в нашей стране улучшится.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами

Штатный персонал стационара по-прежнему на своих рабочих местах

Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Шорт-трекист объяснил такое решение травмой колена

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей