Соответствующее исследование провели специалисты из КНР

Риск заражения коронавирусом повышается у людей со второй группой крови. Об этом заявил заслуженный врач России Владимир Круглый.

Он рассказал о проведенном китайскими учеными исследовании, согласно которому люди со второй группой крови больше подвержены риску подхватить болезнь. Специалисты заметили, что представители этой категории заражались инфекцией чаще и переносили ее тяжелее, пишет АГН "Москва".

Круглый также добавил, что у 40% умерших от коронавируса была вторая группа крови, передает "Вечерняя Москва".

По данным "Царьград", эти выводы основаны лишь на статистике из Китая. О ситуации в других странах информации пока нет.

Число больных коронавирусом в мире уже превысило 3 миллиона, напоминает URA.RU. По последним данным, в России диагноз подтвердился у 87336 человек, однако эксперты считают, что скоро ситуация в нашей стране улучшится.