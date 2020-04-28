От COVID-19 в этой стране скончались более 56 тыс. человек

Институт Джона Хопкинса обновил данные по коронавирусу в мире. Оказалось, что к 28 апреля в США количество человек с китайской инфекцией превысило один миллион человек и составило 1 002 498 больных.

От коронавируса скончались 57 266 американцев. Всего на COVID-19 проверились более 5,6 млн жителей США. Страна занимает первое место по числу зараженных.

При этом прогнозы экспертов относительно ситуации в Штатах неутешительны. Вирусологи предсказывают стране вторую разрушительную волну эпидемии коронавируса.