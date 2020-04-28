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Число зараженных коронавирусом в США превысило один миллион

От COVID-19 в этой стране скончались более 56 тыс. человек

Институт Джона Хопкинса обновил данные по коронавирусу в мире. Оказалось, что к 28 апреля в США количество человек с китайской инфекцией превысило один миллион человек и составило 1 002 498 больных. 

От коронавируса скончались 57 266 американцев. Всего на COVID-19 проверились более 5,6 млн жителей США. Страна занимает первое место по числу зараженных. 

При этом прогнозы экспертов относительно ситуации в Штатах неутешительны. Вирусологи предсказывают стране вторую разрушительную волну эпидемии коронавируса. 

Полина ИВАНОВА

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