Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Страдающая от коронавируса Италия ждет прилета россиян уже в июне

Страдающая от коронавируса Италия ждет прилета россиян уже в июне
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Некоторые страны задумались об упрощении визового режима

Европейские курорты рассчитывают на путешественников из России уже летом этого года. Италия, Греция, Болгария, Хорватия и Чехия ждут туристов сразу же после открытия границ и возобновления перелетов. Об этом сообщили в турофисах стран.

Италия надеется, что поездки россиян в страну возобновятся как можно скорее. И это несмотря на то, что эпидемия коронавируса в стране продолжается. Среди итальянцев все еще есть зараженные, от COVID-19 каждый день умирают люди. В посольстве подчеркнули, что наши соотечественники всегда относились к стране с большой любовью. Сообщение приводит Ассоциация туроператоров России.

Безопасный отдых пообещали российским туристам в Греции. Власти страны разрабатывают особые протоколы здоровья, а также планируют облегчить визовые процедуры.

Над упрощением получения визы задумались в Болгарии и Хорватии, где наряду с другими странами рассчитывают на возобновление турпотока. По словам представителей по туризму, все зависит от того, насколько быстро странам Евросоюза и России удастся победить коронавирус. Тогда будут вновь открыты границы и возобновлено авиасообщение.

Однако ранее в СМИ появилась информация, что Италия останется закрытой для путешественников до конца года. Слова министра культуры и туризма Дарио Франческини приводит La Repubblica.

Ранее стало известно, что международные рейсы из России возобновят в июле этого года. Однако, когда откроют границы и восстановятся передвижения по всему миру, пока нельзя сказать точно.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Строгие меры карантина в Москве сохранят

Решать вопрос об отмене режима самоизоляции можно будет лишь через две недели, сказал Собянин

Последние новости о коронавирусе в России на 29 апреля

Рекордное число жертв в Москве, новые заболевшие и введение масочного режима: главные новости о COVID-19 на утро среды - в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей