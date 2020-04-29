Некоторые страны задумались об упрощении визового режима

Европейские курорты рассчитывают на путешественников из России уже летом этого года. Италия, Греция, Болгария, Хорватия и Чехия ждут туристов сразу же после открытия границ и возобновления перелетов. Об этом сообщили в турофисах стран.

Италия надеется, что поездки россиян в страну возобновятся как можно скорее. И это несмотря на то, что эпидемия коронавируса в стране продолжается. Среди итальянцев все еще есть зараженные, от COVID-19 каждый день умирают люди. В посольстве подчеркнули, что наши соотечественники всегда относились к стране с большой любовью. Сообщение приводит Ассоциация туроператоров России.

Безопасный отдых пообещали российским туристам в Греции. Власти страны разрабатывают особые протоколы здоровья, а также планируют облегчить визовые процедуры.

Над упрощением получения визы задумались в Болгарии и Хорватии, где наряду с другими странами рассчитывают на возобновление турпотока. По словам представителей по туризму, все зависит от того, насколько быстро странам Евросоюза и России удастся победить коронавирус. Тогда будут вновь открыты границы и возобновлено авиасообщение.

Однако ранее в СМИ появилась информация, что Италия останется закрытой для путешественников до конца года. Слова министра культуры и туризма Дарио Франческини приводит La Repubblica.

Ранее стало известно, что международные рейсы из России возобновят в июле этого года. Однако, когда откроют границы и восстановятся передвижения по всему миру, пока нельзя сказать точно.