От COVID-19 скончалось еще 57 человек

В России наступил 34-й день карантина из-за эпидемии коронавируса. Пока большинство россиян сидят дома, врачи за сутки в стране выявили рекордное число заразившихся инфекцией из Китая в 83 регионах – 9623 человек. У 46% не было симптомов заболевания. Всего в России 124 054 человек с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщил оперативный штаб.

За день коронавирус унес жизни 57 человек. За все время эпидемии скончалось 1222 россиян.

Однако растет и число выздоровевших. Так, за сутки излечились 1793 жителей страны, увеличив общее число до 15 013 человек.

Лидирует по количеству зараженных, по прежнему Москва. В столице COVID-19 обнаружили еще у 5358 горожан. Следом идет Подмосковье, где еще 807 инфицированных. Третью строчку занимает Санкт-Петербург со 323 больными.

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