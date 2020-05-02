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Почти 10 тысяч зараженных: последняя статистика по коронавирусу на 2 мая

Почти 10 тысяч зараженных: последняя статистика по коронавирусу на 2 мая
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
От COVID-19 скончалось еще 57 человек

В России наступил 34-й день карантина из-за эпидемии коронавируса. Пока большинство россиян сидят дома, врачи за сутки в стране выявили рекордное число заразившихся инфекцией из Китая в 83 регионах – 9623 человек. У 46% не было симптомов заболевания. Всего в России 124 054 человек с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщил оперативный штаб. 

За день коронавирус унес жизни 57 человек. За все время эпидемии скончалось 1222 россиян. 

Однако растет и число выздоровевших. Так, за сутки излечились 1793 жителей страны, увеличив общее число до 15 013 человек.

Лидирует по количеству зараженных, по прежнему Москва. В столице COVID-19 обнаружили еще у 5358 горожан. Следом идет Подмосковье, где еще 807 инфицированных. Третью строчку занимает Санкт-Петербург со 323 больными. 

Последние новости о коронавирусе в России в материале "Утро.ру". 

Полина ИВАНОВА

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