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Вслед за Китаем еще одна страна заявила о победе над коронавирусом

Сейчас в больницах островного государства остаются всего трое инфицированных

Правительство Исландии объявило о том, что в стране фактически ликвидирована эпидемия коронавируса, 97% заразившихся уже выздоровели.

В настоящий момент в стране льда насчитывается 39 инфицированных COVID-19. В больницах находятся трое пациентов, однако их состояние не вызывает опасения, сообщает "Телеграм-канал" РИА "Новости".

Напомним, что Россия с борьбе с COVID-19 еще даже не вышла на плато. С таким заявлением выступил руководитель Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Количество количество погибших от китайской инфекции в Москве приближается к тысячи. В настоящий момент от коронавируса в городе умерло 905 человек. 

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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