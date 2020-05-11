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Новая вспышка COVID-19: Ухани грозит вторая волна эпидемии

Новая вспышка COVID-19: Ухани грозит вторая волна эпидемии
Фото: Li An/XinHua/www.globallookpress.com
Власти стараются сдержать вторую волну эпидемии

Район Дусинху в Ухани стал местом, где снова выявили случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. После этого власти повысили уровень угрозы в регионе с низкого до среднего. В конце прошлого года именно в Ухани впервые зафиксировали заражение новым видом вируса.

Ранее власти провинции сообщали, что им удалось справится с распространением заболевания в регионе. Однако сейчас количество заболевших снова стало расти. 

Официально в статистике Китай учитывает только случаи инфицирования с проявлением симптомов болезни, а те, у кого только подтвержден коронавирус по результатам теста, но никаких клинических признаков не наблюдается, не считают. 

Так, в Ухани не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения с 4 апреля, а 26 из больницы выписали последнего больного. Однако в минувшее воскресенье власти сообщили о появлении одного официально зараженного и 16 новых случаев бессимптомного протекания болезни в Дунсиху. Всего в Китае под наблюдением более 750 человек, у которых болезнь протекает бессимптомно. 

Власти города Ухань заявляют, что готовы предпринять все меры, чтобы не допустить второй волны распространения инфекции. 

“Следует уделять пристальное внимание нормализации мер по профилактике и борьбе с эпидемией и решительно сдерживать риск возврата к прежней ситуации”, – приводит слова из заявления городского комитета по вопросам здравоохранения РИА Новости. 

По последним данным, за минувшие сутки в Китае зарегистрировали 17 официальных случаев заражения коронавирусом, из которых 5 – в Ухани, и 12 бессимптомных, сообщает Интерфакс. Всего в провинции Хубэй 6 госпитализированных пациентов с COVID-19.

Ранее одна из стран заявила, что ей так же, как и Китаю удалось победить коронавирусную инфекцию. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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