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Стали известны подробности состояния Мишустина

Речи о выписке премьер-министра пока не идет

Уже вторую неделю Михаил Мишустин вынужден проходить лечение от COVID-19. Его госпитализировали в одну из столичных клиник и подключили к лечению препараты, рекомендованные Минздравом. Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков рассказал, что врачи отмечают у премьера положительную динамику течения болезни.

Председатель правительства продолжает работать в удаленном формате, сообщает РИА Новости. Мишустин поддерживает связь с коллегами благодаря телефонным звонкам и видеоконференциям, а также регулярно общается с Владимиром Путиным. 

Ранее стало известно, что после выявления болезни Михаил Мишустин провел первое совещание из больницы, которое посвятил экономическим вопросам. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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