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Мишустин вернулся к работе

Мишустин вернулся к работе
Михаил Мишустин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зараженный коронавирусом премьер-министр провел онлайн-совещание

Глава правительства Михаил Мишустин, который подхватил COVID-19, находится в одной из государственных больниц. Премьер-министр, хоть и пропустил совещание с президентом России накануне, продолжает работать онлайн.

Как сообщил кабмин на своем сайте, Мишустин провел онлайн-совещание, во время которого обсудил с коллегами пакет мер по поддержке экономики. План будет направлен на то, чтобы вернуть нормальный ритм работы этой сферы жизни страны после того, как поэтапно будут отменены ограничительные меры из-за коронавируса. 

О том, что премьер-министр России заразился COVID-19, он рассказал сам на совещании с главой государства 30 апреля. Тогда же Михаил Мишустин предложил Владимиру Путину назначить и.о. главой правительства Андрея Белоусова, и президент согласился. После этого появились слухи о том, что Мишустин после выздоровления может не вернуться в свое кресло, но эти сплетни быстро опроверг Кремль. 

В каком медучреждении находится Мишустин неизвестно. Однако он лечится препаратами, которые рекомендовал Минздрав. Как накануне рассказывал Путин, здоровье Мишустина улучшается. 

Полина ИВАНОВА

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