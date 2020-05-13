Клинические испытания вакцины начнутся через месяц

В России препарат от COVID-19 может появиться в конце июля. Такой прогноз сделал глава Минздрава Михаил Мурашко, ссылаясь на мнение ученых.

По словам министра, в июне начнутся клинические испытания вакцины. По результатам исследования специалисты определят, сколько препаратов получится в итоге, и тогда их уже можно будет применять на практике.

На заседании в Госдуме Мурашко заявил: таким образом, он рассчитывает, что вакцина от коронавируса появится ближе к концу июля. Кроме того, в ближайшие недели в больницах окажутся новые препараты.

К прежней спокойной жизни, по словам главы Минздрава, россияне смогут вернуться только после появления антидота.

За последние сутки коронавирусом заразились еще 10028 россиян. Наша страна вышла на второе место в мире по количеству больных COVID-19, однако медики предполагают, что ситуация в ближайшие недели может ухудшиться.

Ранее ученый предупредил о побочных действиях новой вакцины.