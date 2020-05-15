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Россиянам предложили дать денег на защиту от коронавируса

Россиянам предложили дать денег на защиту от коронавируса
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Нарушители масочного режима могут спровоцировать новый виток эпидемии

Помочь россиянам, у которых нет денег на покупку масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты от коронавируса, предложили в Национальном родительском комитете (НРК) РФ. Там считают, что власти должны обеспечить всем гражданам страны возможность соблюдать введенный масочный режим. Соответствующее обращение НКР уже направлено в правительство РФ.

"Прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии", – приводит RT выдержку из письма.

В обращении отмечается, что такое пособие должно выплачиваться ежемесячно до тех пор, пока пандемия не закончится. Размер выплат может варьироваться в от региона к региону, главное – чтобы денег хватало на один комплект индивидуальной защиты на человека в день. Другой вариант – выдавать населению не деньги, а сразу маски и перчатки в необходимом количестве, передает телеканал "360".

Обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах введено в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и еще многих регионах России. Нарушителям  грозит внушительный штраф, поскольку такие люди могут стать причиной нового витка эпидемии. Впрочем, некоторые специалисты считают масочный режим бессмысленным, поскольку россияне носят средства защиты неправильно.

Николай ВИКТОРОВ

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