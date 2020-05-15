Нарушители масочного режима могут спровоцировать новый виток эпидемии

Помочь россиянам, у которых нет денег на покупку масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты от коронавируса, предложили в Национальном родительском комитете (НРК) РФ. Там считают, что власти должны обеспечить всем гражданам страны возможность соблюдать введенный масочный режим. Соответствующее обращение НКР уже направлено в правительство РФ.

"Прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии", – приводит RT выдержку из письма.

В обращении отмечается, что такое пособие должно выплачиваться ежемесячно до тех пор, пока пандемия не закончится. Размер выплат может варьироваться в от региона к региону, главное – чтобы денег хватало на один комплект индивидуальной защиты на человека в день. Другой вариант – выдавать населению не деньги, а сразу маски и перчатки в необходимом количестве, передает телеканал "360".

Обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах введено в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и еще многих регионах России. Нарушителям грозит внушительный штраф, поскольку такие люди могут стать причиной нового витка эпидемии. Впрочем, некоторые специалисты считают масочный режим бессмысленным, поскольку россияне носят средства защиты неправильно.

