Россиянам предложили дать денег на защиту от коронавируса
Помочь россиянам, у которых нет денег на покупку масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты от коронавируса, предложили в Национальном родительском комитете (НРК) РФ. Там считают, что власти должны обеспечить всем гражданам страны возможность соблюдать введенный масочный режим. Соответствующее обращение НКР уже направлено в правительство РФ.
"Прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии", – приводит RT выдержку из письма.
В обращении отмечается, что такое пособие должно выплачиваться ежемесячно до тех пор, пока пандемия не закончится. Размер выплат может варьироваться в от региона к региону, главное – чтобы денег хватало на один комплект индивидуальной защиты на человека в день. Другой вариант – выдавать населению не деньги, а сразу маски и перчатки в необходимом количестве, передает телеканал "360".
Обязательное ношение масок и
перчаток в общественных местах введено в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге
и еще многих регионах России. Нарушителям грозит внушительный штраф, поскольку такие люди могут стать причиной нового витка эпидемии. Впрочем, некоторые специалисты считают масочный режим бессмысленным, поскольку россияне носят средства защиты неправильно.
Арестован фигурант дела о гибели малайзийского "Боинга"
Гражданина Украины власти ДНР могли спрятать от украинских спецслужб
Гороскоп на 14 мая: трем знакам грозят ссоры с близкими
Точный астрологический прогноз подскажет, как пережить напряженный день
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Слежка за туристами: как Европа будет открывать границы
- Лавров: США диктуют миру свои правила в условиях коронавируса
- Стало известно условие для выработки иммунитета к COVID-19
- Лукашенко: Россия воспользовалась методами Белоруссии во время пандемии
Здоровье
- Одно упражнение избавит от "пивного" живота
- Зарядка и диета: секреты японских долгожителей сохранят здоровье
- Ученые назвали самый опасный для потенции фрукт
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик