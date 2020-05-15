Мир навсегда изменится после окончания пандемии

Страны не смогут вернуться к прежней свободе, которая существовала до вспышки коронавируса. Такой прогноз сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Даже после окончания пандемии многие перестраховочные меры останутся, например, для обеспечения безопасности в транспорте, считает министр. На это, по его мнению, не повлияет ни полное устранение угрозы, ни снятие ограничений, ни появление вакцины.

Прежней абсолютно свободной системы общения после пандемии COVID-19 больше не будет, заявил Лавров в интервью РБК, ссылаясь на прогнозы аналитиков. Глава МИД предположил, что страны сделают выводы из сложившейся ситуации и сохранят некоторые ограничения. При этом принятия слишком жестких мер он все же не ожидает.

Министр подчеркнул: чтобы полностью восстановить культурные, хозяйственные и многие другие связи во всем мире, понадобится длительное время. И добавил, что выездные визы для контроля россиян за границей власти вводить не планируют. В этом, по его словам, нет никакой необходимости.

По последним данным, коронавирусом в России заразились 262843 человека. Первый случай COVID-19 зарегистрировали на Курилах, из-за чего в регионе ввели режим ЧС.