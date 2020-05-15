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Названо число заражений коронавирусом в России за сутки: свежая статистика на 15 мая

Названо число заражений коронавирусом в России за сутки: свежая статистика на 15 мая
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
К утру пятницы стало известно о 113 смертях от COVID-19

Оперштаб сообщил последние новости о коронавирусе в России на сегодня. Утром 15 мая поступила информация, что за последние сутки COVID-19 выявили у 10598 человек.

В Москве 4748 заболевших, в Московской области  945, на третьем месте Питер – 541 случаев. Скончались от коронавируса 113 человек. В России за весь период пандемии зарегистрировано 262843 заражения новой инфекцией. Жертвами COVID-19 стали 2418 человек, говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, первый случай коронавируса зафиксировали на Курилах. Заразившийся мужчина приехал из Дагестана. С островом Кунашир прекращено транспортное сообщение. Кроме того, в Южно-Курильском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Сейчас устанавливают круг людей, с которым успел пообщаться нарушивший карантин россиянин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для снятия карантина в Москве. Градоначальник предупредил, что многие случаи заражения коронавирусом еще не выявлены. Отметим, что на фоне введения масочно-перчаточного режима россиянам предложили выделить деньги на приобретение защиты от новой коронавирусной инфекции. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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