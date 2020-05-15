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Коронавирус оказался страшнее других пандемий для мировой экономики

Коронавирус оказался страшнее других пандемий для мировой экономики
Фото: Paolo Lazzeroni/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
COVID-19 указал на ошибки правительств развитых стран

Последствия пандемии коронавируса для глобальной экономики будут более губительными, чем от случавшихся ранее катастроф. В этом убежден эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Он пояснил, что даже пандемия "испанки" в начале ХХ в. не оказала такого влияния на развитие мира, поскольку вызвала наибольшее количество жертв в странах, находящихся "на периферии" экономики, – в Китае и Индии.

"Сейчас же наибольшие потери пандемия COVID-19 наносит странам, которые являются центрами современной глобальной экономики: США и Западной Европе. Сейчас они максимально демобилизованы", – цитирует РИА "Новости" выдержки из речи эксперта во время вебинара в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай".

По мнению Кашина, нынешняя пандемия продемонстрировала, к чему вело стремление государств в последние десятилетия ускорять рост экономики "за счет снижения устойчивости и защищенности". COVID-19 показал, что болезнь может принести экономический ущерб, сравнимый с последствиями войны. И не исключено, что теперь такие ситуации будут повторяться все чаще.

Ранее эксперты подсчитали, что мировой мировой ВВП в 2020 г. сократится как минимум на $6 триллионов. Сильнее всего пострадает экономика Европы.

По последним данным, в мире инфицированы коронавирусом более 4,2 миллиона человек, почти 300 тысяч из них скончались. В России к 15 мая заболели более 262 тысяч человек.

Николай ВИКТОРОВ

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