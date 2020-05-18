В стране за сутки от COVID-19 умерли 91 человек

Россия продолжает вести войну с новой коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с заболеванием на 18 мая, вирус нашли еще у 8926 россиян. Всего в стране 290678 заразившихся COVID-19.

В российском эпицентре распространения коронавируса – в Москве – за сутки выявили 3238 заболевших. При этом вылечились 1423 человека. Сегодня пришла печальная статистика по смертности в столице – от инфекции в городе умерли 77 пациентов.

На втором месте в грустном рейтинге все также Подмосковье с 921 новым заболевшим. Радостная новость – за сутки в Московской области никто не умер.

На третьей строчке Санкт-Петербург. Здесь за сутки заболели 425 человек, умерли пятеро.

За сутки выздоровели от COVID-19 2722 человека. За все время эпидемии излечились 70209 жителей страны. При этом эпидемия унесла жизни 2722 человек.



Ранее "Утро.ру" делилось последней сводкой новостей по ситуации с коронавирусом в России.