Озвучена свежая статистика по коронавирусу в России на 18 мая
Россия продолжает вести войну с новой коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с заболеванием на 18 мая, вирус нашли еще у 8926 россиян. Всего в стране 290678 заразившихся COVID-19.
В российском эпицентре распространения коронавируса – в Москве – за сутки выявили 3238 заболевших. При этом вылечились 1423 человека. Сегодня пришла печальная статистика по смертности в столице – от инфекции в городе умерли 77 пациентов.
На втором месте в грустном рейтинге все также Подмосковье с 921 новым заболевшим. Радостная новость – за сутки в Московской области никто не умер.
На третьей строчке Санкт-Петербург. Здесь за сутки заболели 425 человек, умерли пятеро.
За сутки выздоровели от COVID-19 2722
человека. За все время эпидемии излечились 70209 жителей страны. При этом эпидемия унесла жизни
2722 человек.
Ранее "Утро.ру" делилось последней сводкой новостей по ситуации с коронавирусом в России.
Последние новости о коронавирусе в России на 18 мая
Вирус, бушующий в стране, оказался особенным, в Красноярский край отправят военных для борьбы с эпидемией, в Москве умерли десятки человек - важные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"
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