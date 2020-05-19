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Почти 300 тысяч заразившихся: свежая статистика по коронавирусу в России на 19 мая

Почти 300 тысяч заразившихся: свежая статистика по коронавирусу в России на 19 мая
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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От COVID-19 умерли еще 115 человек

В России наступил очередной день борьбы с коронавирусом. За сутки инфекцию из Китая подтвердили у 9263 россиян в 83 регионах. У 43% не было симптомов. За все время эпидемии в стране заразились 299941 человек. 

Первое место по самым тяжелым регионам по-прежнему занимает Москва. За сутки в столице вирус подтвердили у 3545 горожан, передает оперативный штаб. Следом идет Подмосковье, где 898 заболевших. Третью строчку списка занимает Санкт-Петербург с 453 заразившимися. 

При этом печальная статистика по умершим продолжает расти. За сутки от коронавируса скончались 115 жителей страны. Всего эпидемия "убила" 2837 россиян.

Выздоровели от COVD-19 5921 человек. Только в Москве 2,5 тысячи жителей побороли болезнь, рассказала журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова, передает "Говорит Москва". За все время число излечившихся составило 76130. 

Эксперты же считают, что ситуация стабилизируется в стране в июле – августе, если границы будут закрыты. Все последние новости о коронавирусе в России читайте в материале "Утро.ру". 

Полина ИВАНОВА

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