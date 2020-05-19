Ранее глава кабмина был отстранен от должности из-за болезни

Обязанности премьер-министра России вновь исполняет Михаил Мишустин. Указ президента Владимира Путина о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы российского правительства от 30 апреля 2020 г. признан утратившим силу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В конце апреля стало известно, что Мишустин заразился коронавирусом. На время болезни на его место был назначен Белоусов. Однако Мишустин довольно быстро пришел в рабочее состояние, даже проводил онлайн совещания, будучи на больничном. Сейчас он полностью выздоровел и вернулся в рабочий кабинет. Накануне он устроил разнос чиновникам, по вине которых медики не получили положенные доплаты за работу в период эпидемии.

Ранее на портале Госуслуги появился сервис, с помощью которого врачи могут сообщать о несвоевременных или неполных выплатах.