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"Должно быть стыдно": Мишустин вслед за Путиным раскритиковал работу чиновников

"Должно быть стыдно": Мишустин вслед за Путиным раскритиковал работу чиновников
Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Премьер-министр дал один день на решение проблемы и анонсировал совещание с президентом

Михаил Мишустин в очередной раз раскритиковал чиновников за задержку выплат медработкам и потребовал устранить все высказанные президентом Владимиром Путиным замечания до 19 мая. Об этом премьер-министр заявил во время онлайн-совещания в понедельник, 18 мая.

Мишустин отметил, что поручения президента в регионах трактуют по-разному – рассчитывают надбавки медикам, работающим с заразившимися коронавирусом, в зависимости от отработанных часов или смен. Это противоречит тому, что поручил президент. По словам премьера, людям, которые принимают такие решения, "должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками".

Завтра Путин проведет совещание на тему выплат, именно поэтому до 19 мая все замечания президента должны быть устранены, добавил премьер.

Мишустин также заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России прекратился – динамика позитивная, передает "ФедералПресс". За последние сутки в нашей стране выявили 8926 заразившихся COVOD-19 – меньше, чем в предыдущие дни. Однако режим самоизоляции для россиян все еще сохраняется.

Ранее Владмир Путин пообещал дополнительные выплаты медработникам, которые работают с коронавирусом. Однако деньги получили не все, что возмутило президента. Российский лидер сделал выговор чиновникам, а премьер объявил о запуске специального сервиса, где можно пожаловаться на отсутствие выплат.

Карина СИРАЗОВА

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