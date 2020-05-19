Премьер-министр избавился от COVID-19

Михаил Мишустин переболел коронавирусом и вернулся к полноценной работе. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

По его словам, премьер-министр завершил лечение. Мишустин с утра 19 мая провел совещание в режиме онлайн с коллегами, а теперь готовится к разговору с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Путин вернул Мишустину его кресло. В конце апреля глава правительства сообщил, что заразился коронавирусом. Мишустин лечился в медучреждении, название которого не раскрывалось. Тогда же он предложил президенту назначить и.о. премьер-министра Андрея Белоусова. Путин поддержал Мишустина, но отменил свой указ о назначении Белоусова 19 мая.

Ходили слухи, что премьер-министр может не вернуться к своей должности после того, как вылечится от COVID-19. Однако эти домыслы быстро опровергли.