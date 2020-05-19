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Экс-президент назвал главную проблему российской экономики

Экс-президент назвал главную проблему российской экономики
Дмитрий Медведев. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Медведев заявил, что нынешнему кризису "конца не видно"

Экономическому кризису, который сейчас отмечается в России и мире, конца не видно. Об этом заявил экс-глава правительства и бывший лидер государства, а ныне замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".

По его мнению, слабым местом нашей экономики в нынешних условиях оказалась служба занятости, которая в относительно стабильные времена "как-то плюс – минус свою задачу" выполняет.

"Но когда наступает кризис – а это не первый кризис, хотя он особенный, и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, – произошел провал", – цитирует РИА "Новости" Медведева.

Он считает, что служба занятости должна стать своеобразным мостиком между работодателем и работником, а ее сотрудникам нужно не просто бумажки перекладывать и в компьютер данные заносить, но и помогать и управлять самим процессом в поиске работы для граждан.

Накануне известный шведский экономист Кьелл Нордстрем сделал неутешительный прогноз: по его подсчетам, человечество сможет преодолеть кризис, вызванный эпидемией COVID-19, только через пять – семь лет. Специалист уверен, что мир идет к деглобализации, поскольку каждый пытается спасти свой бизнес, компанию, финансы.

Ранее во вторник, 19 мая, тяжелые времена предрек России и председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс. Он успокоил тем, что глобального голода в стране не будет, однако ситуация болезненно скажется на самых незащищенных слоях населения, бедных россиянах, которых миллионы, считает чиновник.

Между тем на сегодняшнем онлайн-совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что инфляция по итогам 2020 г. не должна превысить 4%.

"Мы видим, что экономика начинает восстанавливаться, и уровень "просадки" окажется меньше, чем мы предполагали, – приводит слова министра "КП".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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